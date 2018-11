Ulm (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr schaltete ein Mieter seine Gasheizung ein. Zehn Minuten später konnte der Mann aus dem Keller Brandgeruch wahrnehmen. Zufällig anwesende Gartenhandwerker stellten die Gasversorgung ab und löschten den Brand mit einem Pulverlöscher. Die verständigte Feuerwehr überprüfte alle technischen Anschlüsse und lüftete das Haus. Am Gebäude und an der Heizung entstand ein Gesamtschaden von 3000 Euro.

