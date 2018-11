Ulm (ots) - Am Samstagabend fuhr gegen 21.15 Uhr ein BMW-Fahrer die L 280 von Oggelshausen nach Bad Buchau. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 18jährige Fahrzeuglenker auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford Transit. Nach dem Unfall setzte der 18Jährige seine Fahrt in Richtung Bad Schussenried fort. Nach kurzer Zeit blieb sein Fahrzeug jedoch aufgrund der Unfallbeschädigung stehen. Zunächst lief der junge Mann in den Wald. Nach kurzer Zeit kehrte er jedoch wieder zur Unfallstelle zurück. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnten die Beamten des Polizeireviers Riedlingen Anzeichen von Alkoholbeeinflussung feststellen. Der Autofahrer zeigte sich kooperativ. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Mann über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Bei dem Unfall wurde sowohl der 18jährige Verursacher als auch die 48jährige Ford-Fahrerin verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden in das nahe gelegene Krankenhaus verbracht. Der BMW-Fahrer trägt nicht nur die Kosten für die Blutentnahme, sondern muss sich auch wegen der Trunkenheitsfahrt und dem Unfall verantworten. Eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Ravensburg folgt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

