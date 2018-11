Ulm (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte eine Verkehrsteilnehmerin einen Renault Clio auf der Strecke von Achstetten nach Burgrieden feststellen, welcher in Schlangenlinien fuhr. Die verständigten Polizeibeamten vom Revier Laupheim konnten den PKW in Burgrieden antreffen. Der 26jährige Fahrer schlief auf dem Fahrersitz. Bei der weiteren Verkehrskontrolle konnten die Beamten Anzeichen von Alkoholbeeinflussung feststellen. Der Autofahrer zeigte sich kooperativ. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Mann über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Renault-Fahrer trägt nicht nur die Kosten für die Blutentnahme, sondern muss sich auch wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten. Eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Ravensburg folgt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

