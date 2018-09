Freiburg (ots) - In der Nacht vom 07.09. auf 08.09.2018 entwendeten unbekannte Personen zunächst vom Gelände einer Bedachungsfirma in Löffingen-Unadingen ein hochwertiges Firmenfahrzeug.

Im Anschluss unternahmen die Täter mit dem blauen Pick-Up eine "Spritztour" über Löffingen, zurück nach Unadingen. In Löffingen verursachten die Täter einen Verkehrsunfall im Bereich des Schulzentrums, wodurch mehrere Verkehrszeichen, sowie Bäume bzw. Büsche beschädigt wurden. Weiterhin kollidierten die Fahrzeuglenker mit ihrem gestohlenen Geländewagen im Bereich der Oberen Hauptstraße in Löffingen, gegen ein Wegkreuz und beschädigten dies ebenfalls. Nach den Vorfällen setzten sie ihre Fahrt auf dem Gemeindeverbindungsweg bis Unadingen fort, bis sie ihr Gefährt in einer Unterführung abstellten und sich entfernten.

Der entstandene Sachschaden am Pkw, sowie den Verkehrseinrichtungen und dem Wegkreuz wird auf ca. 30.000 Euro beziffert.

Der Polizeiposten Löffingen bittet evtl. Zeugen der Vorfälle sich unter der Telefonnummer 07654/806060 zu melden.

