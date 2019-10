Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall im Baustellenbereich und Diebe auf Baustelle unterwegs; Kornwestheim: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Unfall im Baustellenbereich

Größere Verkehrsbehinderungen zog ein Unfall nach sich, der sich am Montag gegen 10.25 Uhr in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg ereignete. Aufgrund der auf Höhe der Martin-Luther-Straße beginnenden Baustelle hatte sich bereits stockender Verkehr in der Schwieberdinger Straße in Fahrtrichtung Pflugfelden gebildet. Ein 57-jähriger Sattelzuglenker musste aufgrund dessen im Bereich der Einmündung der Martin-Luther-Straße anhalten. Ein 78-jähriger BMW-X5-Fahrer wollte zeitgleich von der Martin-Luther-Straße in die Schwieberdinger Straße abbiegen. Der Sattelzuglenker ließ den BMW-Fahrer einfahren. Eine ebenfalls 78 Jahre alte Frau, die einen BMW der zweier Serie fuhr und sich hinter dem BMW X5 befunden hatte, bemerkte vermutlich zu spät, dass der Sattelzug sich bereits wieder in Bewegung gesetzt hatte. Als sie ebenfalls in die Schwieberdinger Straße abbiegen wollte, stieß sie mit dem LKW zusammen. Vermutlich erschrak sie deshalb, kam auf das Gaspedal und beschleunigte den BMW nochmals. Dies führte dazu, dass sie auch gegen den BMW, der sich vor dem Sattelzug befand, prallte. Die 78-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Da das Fahrzeug nach dem Unfall zu qualmen begonnen hatte, befand sich auch die Feuerwehr Ludwigsburg im Einsatz und klemmte die Batterie ab. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Ludwigsburg: Diebe auf Baustelle unterwegs

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag trieben bislang unbekannte Diebe in der Leonberger Straße in Ludwigsburg ihr Unwesen. Indem sie einen Bauzaun öffneten, gelangten die Täter zunächst auf eine Baustelle, auf der sich mehrere Baucontainer befinden. Die Container dienen als Büro- und Umkleideräumlichkeiten. Die Diebe brachen insgesamt vier der Container auf. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden zwei hochwertige Distanzlasermessgeräte im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, in Verbindung zu setzen.

Kornwestheim: Unfallflucht

Einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der zwischen Sonntag 22.00 Uhr und Montag 07.15 Uhr in der Ludwigsburger Straße in Kornwestheim eine Unfallflucht verübte. Die Unfallörtlichkeit befindet sich tatsächlich am Ende von Ludwigsburg, parallel der Bahnlinie und unterhalb eines Firmengebäudes, gehört jedoch zu Kornwestheim. Der Unbekannte beschädigte möglicherweise beim Ein- oder Ausparken das Heck eines abgestellten Mercedes. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, machte er sich anschließend davon. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, entgegen.

