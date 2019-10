Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter zerkratzt vier Fahrzeuge; Aidlingen: Schiedsrichter bei Fußballspiel angegriffen; Grafenau: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Unbekannter zerkratzt vier Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Am Sonntag gegen 16.30 Uhr meldete eine Anwohnerin der Watzmannstraße in Sindelfingen, dass es zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen war. Ein bislang unbekannter Täter hatte die Fahrzeugtüren von vier PKW, zwei Mercedes, einem Honda und einem VW, zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 15.000 Euro. Weitere Geschädigte, die bislang noch nicht von der Polizei kontaktiert wurden, sowie Zeugen, die etwas zu den Vorfällen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031/697-0 mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

Aidlingen-Dachtel: Schiedsrichter bei Fußballspiel angegriffen - Zeugen gesucht

Bei einem Fußballspiel in Aidlingen-Dachtel kam es am Sonntag gegen 17:00 Uhr zu Angriffen gegen den Schiedsrichter. Auslöser waren vermutlich zwei Platzverweise von Spielern der betroffenen Mannschaft. So griffen drei Spieler den Schiedsrichter an, traten und verletzen ihn am Bein. Drei weitere Angreifer kamen mutmaßlich aus den Reihen der mitgereisten Zuschauer dieser Mannschaft. Man versuchte weiter, den Schiedsrichter mit Fäusten ins Gesicht zu schlagen. Auch eine Eckfahne soll zum Einsatz gekommen sein. Letztlich musste der Schiedsrichter durch beim Spiel eingesetzte Ordner bis zum Eintreffen der Polizei geschützt werden. Erst der Einsatz mehrerer Polizeibeamter konnte die Situation beruhigen. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet Zeugen, die zur Identifizierung der Angreifer aus den Zuschauerreihen beitragen können, sich unter Tel. 07031/697-0, zu melden.

Grafenau-Döffingen: Unfallflucht

Am Sonntag verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker zwischen 1:00 Uhr und 9:30 Uhr in Döffingen im Ulrichweg an einem dort geparkten Ford circa 2.000 Euro Sachschaden. Der Ford wurde an der linken Fahrzeugseite und dem Außenspiegel beschädigt. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter Tel. 07031/697-0 zu melden.

