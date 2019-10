Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Wohnhaus; Ludwigsburg: Unfall in der Marbacher Straße

Ludwigsburg (ots)

Korntal-Münchingen: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Freitag 13.15 Uhr und Sonntag 15.25 Uhr brachen noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Fichtestraße in Münchingen ein. Den Einbrechern gelang es, die Terrassentür aufzuhebeln und so in Innere des Hauses vorzudringen. Sie durchsuchten die Erdgeschosswohnung sowie eine im ersten Obergeschoss gelegene Wohnung. Hierbei entdeckten die Unbekannten Bargeld in vierstelliger Höhe. Das Bargeld stahlen die Täter und machten sich anschließend davon. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711/839902-0, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Unfall in der Marbacher Straße - Zeugen gesucht

Nachdem ein 64-jähriger Radfahrer am Sonntag gegen 17.00 Uhr in Ludwigsburg in der Marbacher Straße in einen Unfall verwickelt war und schwere Verletzungen erlitt, sucht die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, noch Zeugen. Der Radfahrer wollte auf Höhe der Bottwartalstraße die Marbacher Straße überqueren und nutzte hierzu den vorhandenen Radweg. Nahezu zeitgleicht befuhr ein 62-jähriger Mercedes-Lenker die Marbacher Straße aus Richtung der Bundesstraße 27 kommend. Als er den Radweg überfuhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen ihm und dem Radfahrer. Der 64-Jährige musste im weiteren Verlauf vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich rund 1.100 Euro belaufen. Die Polizei bittet insbesondere Verkehrsteilnehmer, die Hinweise zur Ampelschaltung geben können, sich zu melden.

