Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in ein Warengeschäft in Varel - Täter hebeln die Eingangstür auf, der entwendete Tresor konnte in Mariensiel aufgefunden werden - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

varel. In der Nacht zum Mittwoch, 09.10.2019, kam es in der Vareler Innenstadt zu einem Einbruch in ein Modegeschäft. Unbekannte drangen durch Aufhebeln der Eingangstür in den Verkaufsraum ein und entwendeten dort einen Tresor.

Ein Hinweisgeber meldete am Mittwochvormittag der Polizei einen aufgebrochenen Tresorwürfel, den er auf einer Weide an der Mariensieler Straße, Höhe Batteriegelände gefunden hätte. Aufgrund von Kassenzetteln konnte der Tresorwürfel aus dem Einbruch zugeordnet werden.

Außerdem dem wurde in der gleichen Nacht von einem Pkw, der auf dem Gelände eines Autohauses Am Tennisplatz abgestellt war, ein Kennzeichenpaar entwendet.

Ob diese Tat mit dem Einbruch im Zusammenhang steht, kann derzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht im Bereich der Innenstadt und im Bereich Mariensiel verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 04451/923-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell