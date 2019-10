Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in ein Geschäftshaus und Diebstahl aus einem Pkw in Jever - Bargeld und ein Verstärker entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

jever. In der Zeit von Dienstag, 08.10.2019, 17:00 Uhr und Mittwoch, 09.10.2019, 08:35 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Geschäftsgebäude in der Petersilienstraße und entwendeten Bargeld.

Außerdem kam es in der Zeit vom 05.-08.10.2019 zu einem Einbruch in einen Pkw VW, der auf einem Parkdeck in der Steinstraße geparkt war. Aus dem Fahrzeuginnern wurde ein Verstärker der Marke HIFONICS entwendet, des Weiteren der Lack des Fahrzeugs zerkratzt und in den vorderen Kotflügel eine Delle getreten.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

