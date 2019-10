Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diverse Verstöße bei einer Verkehrskontrolle in Wilhelmshaven festgestellt - mit Braker-Kennzeichen am falschen Fahrzeug unterwegs

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Dienstagvormittag, 08.10.2019, kontrollierten Beamte einen Pkw BMW, der in der Kniprodestraße unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 27-jährige nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem ergab die Überprüfung des Fahrzeuges, dass der Pkw nicht zugelassen war und dass an diesem auch noch Kennzeichen aus Brake angebracht waren, die für dieses Fahrzeug nicht zugeteilt worden sind. Gegen den 27-Jährigen wurden diverse Verfahren eingeleitet, die Zulassungsbescheinigung der Stadt Wilhelmshaven sichergestellt, außerdem die Weiterfahrt untersagt.

