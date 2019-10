Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Bockhorn - Transporter musste ausweichen und blieb in der Berme stecken (FOTO) - Polizei sucht zur Aufklärung Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

bockhorn. Am frühen Mittwochmorgen, 09.10.2019, befuhr ein 29-jähriger Auslieferungsfahrer gegen 05:23 Uhr mit einem Kleintransporter die Urwaldstraße (K102) von Zetel nach Bockhorn. Im Bereich der S-Kurve kam dem 29-Jährigen ein Pkw in seinem Fahrstreifen entgegen. Nur durch Ausweichen nach links konnte der Fahrer einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Beim Ausweichen geriet er in die Berme und blieb dort im weichen Untergrund stecken.

Der steckengebliebene Transporter musste durch ein Abschleppfahrzeug geborgen werden. Ersten Ermittlungen nach ist an dem Transporter kein Schaden entstanden, die beschädigte Berme wird durch die Straßenmeisterei Jever wieder Instand gesetzt.

Nach bisherigem Sachstand ist zu dem flüchtigen Unfallverursacher bekannt, dass es sich um einen Pkw handelte, der in Richtung Zetel gefahren ist, so dass Zeugen gebeten werden, die zu der Zeit in dem Bereich auf der K 102 unterwegs waren, sich bitte bei der Polizei Zetel unter der Rufnummer 04453/4799 zu melden.

