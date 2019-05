Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Zu Unrecht eingeschaltete Warnblinkanlage löst längeren "Besuch" bei der Polizei aus

Bochum (ots)

In den Abendstunden des gestrigen 21. Mai sind Zivilpolizisten des Bochumer Einsatztrupps im Stadtteil Hamme unterwegs.

Gegen 20 Uhr fällt den Beamten auf der Feldsieper Straße ein Auto mit französischen Kennzeichen auf. Der Wagen steht mit eingeschalteter Warnblinkanlage vor einem Haus - ohne dass es irgendein Anzeichen für einen Notfall gibt.

Bei der Überprüfung des Fahrers (22) stellt sich heraus, dass dieser keinen Führerschein dabei hat. Diesen will er in Paris vergessen haben.

Darüber hinaus fällt den Beamten ein starker Cannabisgeruch auf, der aus dem Innenraum des Pkw dringt. Zudem liegen lange Drehblättchen auf dem Armaturenbrett.

Der Fahrer leugnet, dass sich in dem Mietwagen Betäubungsmittel befinden, will aber in der Nacht zuvor "gekifft" haben.

Bei der Durchsuchung des Autos entdecken die Zivilpolizisten im Ablagefach der Fahrertür einen Joint. Diesen will der 22-Jährige in Frankreich erworben haben.

Wegen des Verdachts des Führens eines Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wird der Mann, zwecks Blutprobe, mit zur Wache genommen.

Da der Beifahrer des 22-Jährigen, ebenfalls ein in Frankreich lebender Mann (21), seinen Ausweis zu Hause gelassen hat, wird auch diese Person, zwecks Identitätsfeststellung, zur Dienststelle gefahren.

Nachdem alle polizeilichen Maßnahmen beendet und die Überprüfungen der Dokumente erfolgt sind, werden die beiden jungen Männer am heutigen Mittwoch wieder entlassen.

Was sollte den Reisenden jetzt bewusst sein? Es erspart viel Zeit und Ärger, wenn man seine Ausweise dabei hat!

