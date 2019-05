Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Wattenscheid

Vandalismus an der Lohrheidestraße - Verkehrszeichen verbogen

In der Nacht auf den 19. Mai (Sonntag) ist es in Wattenscheid zu einer Sachbeschädigung an einem Verkehrszeichen gekommen. Die Polizei sucht zwei tatverdächtige Männer.

Gegen 2.35 Uhr beobachtete eine Zeugin an der Lohrheidestraße 82 zwei Männer, die vor der Sporthalle des Stadions lautstark randalierten. Dabei beschädigten sie ein Verkehrszeichen (Haltverbot mit Zusatzzeichen), indem sie dieses gewaltsam verbogen. Anschließend entfernte sich das Duo zu Fuß in Richtung Wattenscheider Innenstadt.

Die Tatverdächtigen sind augenscheinlich "Südländer" und waren dunkel gekleidet. Einer hatte eine stabile, der andere eine normale Statur.

Vor der Tat befand sich noch eine weitere männliche Person bei dem Duo, bevor dieser in einem schwarzen Wagen davon fuhr.

Zeugen werden gebeten sich zur Geschäftszeit beim Bochumer Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

