Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Einbruch in Tankstelle - Zwei Männer flüchtig!

Bochum / Wattenscheid (ots)

In eine Wattenscheider Tankstelle wurde versucht einzubrechen. Zwei tatverdächtige Männer flüchteten von der Örtlichkeit und werden nun gesucht.

Heute Nacht (22. Mai, gegen 1.35 Uhr) scheiterten Kriminelle daran, in die an der Günnigfelder Straße 39 gelegene Tankstelle einzudringen. Gewaltsam versuchten die Einbrecher, Fenster aufzuhebeln. Mit einem Pflasterstein zerstörten sie die Glaseingangstür - gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten.

Ohne Beute flüchteten die tatverdächtigen Männer von der Örtlichkeit.

Zeugen konnten folgende Angaben zu dem Duo machen: Einer ist circa 20 bis 30 Jahre alt, zwischen 180 und 190 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke sowie einer langen Hose. Der andere soll gleichaltrig sein, etwas kleiner (170 bis 180 cm groß) und trug eine kurze Hose.

Das Wattenscheider Regionalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 02327 963-8405 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter 0234 909-4441 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/



