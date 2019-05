Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Versuchter Einbruch in Schmuckgeschäft - Scheibe beschädigt!

Bochum (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem versuchten Einbruch in ein Schmuckgeschäft in der Bochumer Innenstadt.

Zwischen dem 18. Mai (18 Uhr) und 20. Mai (9.20 Uhr) beschädigten Kriminelle die an der Hans-Böckler-Straße 10 gelegene Schaufensterscheibe. Die Unbekannten versuchten mit einem Gegenstand die Scheibe einzuschlagen. In das Geschäft gelangten die Täter nicht und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Wer hat in der Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/



___________________

Save The Date

15. Juni 2019 - Tag der offenen Tür

Feiern Sie mit uns 110 Jahre Polizeipräsidium Bochum

Infos: bochum.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell