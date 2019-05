Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Musikanlage aus Biergarten entwendet - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Am gestrigen 20. Mai erhielt die Polizei Kenntnis von einem Gaststätteneinbruch an der Bergstraße 90 in Herne.

Nach bisherigem Ermittlungsstand waren noch unbekannte Kriminelle im Zeitraum zwischen dem 18.05., 18 Uhr, und dem 19.05, 11 Uhr, über einen Holzzaun in den Biergarten des Lokals eingedrungen. Aus einer dort stehenden Hütte entwendeten die Einbrecher die Musikanlage der Gaststätte.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 bittet unter den Rufnummern 02323 / 950-8505 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise.

