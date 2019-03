Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mutter und Sohn bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am späten Freitagabend (15. März) kam es im Kreuzungsbereich Berliner Straße / Stefanstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 25-jährige Opelfahrerin aus Hamm sowie ihr 3-jähriger Sohn als Beifahrer leicht verletzt wurden. Gegen 23.45 Uhr beabsichtigte ein aus Hamm stammender, 24-jähriger Mitsubishifahrer, von der Stefanstraße aus nach rechts auf die Berliner Straße abzubiegen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Astra der 25-Jährigen. Diese hatte die Berliner Straße zuvor in Richtung stadteinwärts befahren. Durch die Kollision wurden beide Autos so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 7000 Euro beziffert.(es)

