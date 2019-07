Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Boppard vom 26.07.19-27.07.19

Boppard (ots)

Gondershausen Am Freitag Nachmittag kam es in der Gemarkung Gondershausen zu einem Flächenbrand auf einem abgemähten Feld, in dessen Verlauf ca. 13.000qm Feld abbrannten. Zur Brandursache konnten keine Hinweise erlangt werden. Insgesamt waren 31 Kräfte der Feuerwehren Emmelshausen, Gondershausen und Beulich im Einsatz

Schwall Am frühen Samstag morgen wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei der 20jährigen Führerin eines Kraftfahrzeugs Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein darauf folgender Alkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eingeleitet.

Emmelshausen In der Zeit von Freitag, 26.07.2019, 23:15 Uhr bis Samstag, 27.07.2019, 04:53 Uhr wurde in Emmelshausen in der Rhein-Mosel-Straße ein PKW VW Touareg vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes massiv zerkratzt. Der Sachschaden dürfte sich in einer Höhe von ca. 10.000EUR befinden. Hinweise zu der Tat oder dem Täter bitte an die Polizeiinspektion Boppard, Tel 06742-8090 oder per Email an piboppard@polizei.rlp.de .

Pfalzfeld In der Zeit von Mittwoch, 24.07.2019, 10:00 - Freitag, 26.07.2019, 20:30 Uhr kam es auf dem Friedhof in Pfalzfeld zu dem Diebstahl von Messinggegenständen, welche sich auf verschiedenen Gräbern befanden. Durch unbekannte Täter wurden insbesondere Verschraubungen von Messinggehäusen für Blumenvasen sowie Deckel für in Gräber eingelassen Messingvasen entwendet. Da bislang nicht alle Geschädigten bekannt sind, werden diese gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard unter Tel 06742-8090 oder Email piboppard@polizei.rlp.de zu melden. Hinweise zur Tat sind ebenfalls an die Polizeiinspektion Boppard zu richten.

Dienstgebiet Im Wochendzeitraum kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Boppard zu insgesamt 7 gemeldeten Ruhestörungen zur Nachtzeit, in deren Verlauf die Streifen vor Ort für Ruhe sorgen mussten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard

(Auskünfte nur für Presseorgane)



Telefon: 06742-8090

Email: piboppard@polizei.rlp.de







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell