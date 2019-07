Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach vom 26.07.19 - 27.07.19

Andernach (ots)

Andernach Am Freitagnachmittag, gegen ca. 17 Uhr, kam es in der Koblenzer Straße in Andernach bei einem Überholmanöver zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrzeugführerin wollte einen vorausfahrenden Traktor überholen und übersah den ihr entgegenkommenden PKW-Fahrer. Die Fahrzeuge streiften sich seitlich, wodurch ein Außenspiegel vom Fahrzeug abgerissen wurde. Dieser wurde durch das offene Fenster des Fahrzeuges geschleudert und der Fahrer dabei im Gesicht verletzt. Andernach Am Freitag, den 26.07.2019 gegen ca. 20 Uhr befuhren zwei Personenkraftwagen hintereinander die B9 in Fahrtrichtung Bonn. In Höhe der Abfahrt Andernach Süd fuhr der Fahrzeugführer aus bisher ungeklärter Ursache dem vorausfahrendem Fahrzeug auf. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Bassenheim Am Freitagabend, gegen ca. 23 Uhr, kam es im Keller eines Einfamilienhauses in Bassenheim zu einem Brand. Dieser wurde vermutlich aufgrund eines technischen Defekts eines Kühlschranks ausgelöst. Die Hauseigentümer waren zum Zeitpunkt des Ereignisses verreist.

Andernach Samstagabend, gegen ca. 19:15 Uhr, kam in einer Linkskurve Am Stadtgraben in Andernach der Fahrzeugführer eines PKWs aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der regennassen Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Pollern. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Andernach Sonntagnacht, gegen ca. 00:30 Uhr, fuhr in der Koblenzer Straße in Andernach ein unter Alkoholeinwirkung stehender 36-jähriger Mann auf einem Fahrrad gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Ein bei der Sachverhaltsaufnahme freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Bei einem der beiden Fahrzeuge kam es durch die Kollision zu einem leichten Sachschaden.

"Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

(Auskünfte nur für Presseorgane)



Telefon: 02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell