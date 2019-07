Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190715-1: Fahndungserfolg nach Sexualdelikt - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 27-jährige Frau wurde ihren Angaben zufolge Opfer eines zudringlichen 26-Jährigen. Zeugen verhinderten vermutlich Schlimmeres.

Sonntagnacht (14. Juli) lernte die 27-Jährige in der Brühler Innenstadt einen 26-jährigen Kölner kennen, der sie kurz vor Mitternacht nach Hause begleiten wollte. In der Oberstraße in Schwadorf drückte sie der Mann um 23:50 Uhr auf dem Gehweg zu Boden und berührte sie unsittlich. Die 27-Jährige leistete heftige Gegenwehr und Anwohner hörten ihre lauten Hilfeschreie. Als Zeugen die Lichter im gegenüberliegenden Gebäude einschalteten, ließ der Täter vom Opfer ab und flüchtete in Richtung Bonnstraße. Ein Zeuge (51) informierte sofort über Notruf 110 die Polizei und begab sich zur Geschädigten. Polizisten fahndeten in Tatortnähe und konnten den gesuchten Mann an der Bahnhaltestelle Schwadorf festnehmen.

Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell