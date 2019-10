Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Kupferkabel im Fokus der Täter - Unbekannte entwenden über 100 Meter Kupferstromkabel

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus dem sich im Rohbau befindlichen Tiefgaragenbereich eines Neubaus in der Kirchreihe ca. 100 - 150 Meter Kupferstromkabel. Der Tatzeitraum kann derzeit nicht näher eingegrenzt werden, das Fehlen des Kupfers wurde am 08.10. bemerkt.

Außerdem geriet aus bislang ungeklärter Ursache, in der Nacht zum Dienstag, 08.10.2019, ein in der Hamburger Straße abgestellter Pkw Mercedes gegen 01:50 Uhr in Brand.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, die insbesondere Angaben im Hinblick auf den Abtransport des Kupfers machen können oder Auffälliges gesehen haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

