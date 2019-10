Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever - Unbekannter beschädigt beim Ausparken einen Pkw und flüchtet

Wilhelmshaven (ots)

jever. Am Montagabend, 07.10.2019, kam es zwischen 19:45 und 20:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Mühlenstraße in Jever. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Kraftfahrzeuges beschädigte beim Ein-oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten Pkw am rechten hinteren Radkasten und an der dortigen Stoßstange. Im Anschluss entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitig ergänzende Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

