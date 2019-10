Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Sande - Verglasung einer Wohnung beschädigt, Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

sande. Bisher unbekannte Täter beschädigten am Montag, 07.10.2019, in der Zeit von 17:15 Uhr und 19:20 Uhr, mit einem unbekannten Gegenstand die äußere Verglasung eines doppeltverglasten Wohnzimmerfensters in der Dollstraße.

Da die Beschädigung unter Umständen Krach verursacht haben könnte bzw. verdächtige Personen oder auffällige Fahrzeuge gesehen worden sind, bittet die Polizei um mögliche Zeugenhinweise.

