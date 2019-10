Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Mit 2,93 Promille in Wilhelmshaven unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 38-Jährigen Wilhelmshavener ein

Wilhelmshaven (ots)

Beamte des Einsatz- und Streifendienstes kontrollierten am Sonntag, den 06.10.2019, gegen 21.00 Uhr einen Pkw, der die Deichstraße in Wilhelmshaven befuhr. Am Steuer trafen die Beamten auf einen 38-Jährigen Mann aus Wilhelmshaven, bei dem diese während der Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch bemerkten. Da ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,93 Promille ergab, ordneten die Beamten daraufhin eine Blutprobenentnahme an, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

