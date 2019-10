Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern in Wilhelmshaven - ein Person musste verletzt ins Krankenhaus

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Montagvormittag, 07.10.2019, kam es gegen 09:30 Uhr in der Freiligrathstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde.

Ein 68-Jähriger überquerte die Freiligrathstraße, in Höhe Hausnummer 16 mit dem Fahrrad und übersah beim Einfahren auf den Radweg den von rechts kommenden und bevorrechtigten, ebenfalls 68-Jährigen, der mit dem Fahrrad die Freiligrathstraße in Richtung Norden befuhr. Der überquerende Radfahrer musste zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Nähere Angaben zu den Sachschäden können derzeit nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell