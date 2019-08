Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrssünder verwarnt

Edenkoben (ots)

Am Freitagmorgen in der Zeit von 11:30 bis 12:45 Uhr wurden von der Polizei in der Staatsstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei ergaben sich fünf Gurtverstöße, einen Verstoß gegen die Ladungssicherung und vier Mängelberichte. Für zwei Autofahrer wird es teuer. Diese benutzten während der Fahrt ihr Handy. Ihnen droht ein Bußgeld von 100 Euro.

