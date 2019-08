Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lkw-Reifen illegal entsorgt

Dörrenbach (ots)

Am Donnerstag, gg. 06.00 Uhr, haben Unbekannte in der Gemarkung Dörrenbach, unweit der B 38 in Richtung Oberotterbach, fünfzehn Lkw-Reifen illegal entsorgt. Möglicherweise nutzten die Täter einen weißen Kastenwagen, der in diesem Bereich gesehen wurde. Hinweise zu dem oder den Umweltfrevlern nimmt die Polizei in Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

