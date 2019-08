Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fußgängerin schwer verletzt

Ein Autofahrer übersah am Dienstag eine Fußgängerin in Heidenheim.

Kurz nach 11 Uhr war ein 66-Jähriger in der Bahnhofstraße unterwegs. Der VW-Fahrer bog nach links in die Christianstraße ab. An der Einmündung überquerte eine 70-Jährige die Straße am Überweg. Der 66-Jährige übersah die Fußgängerin und erfasste sie mit dem VW. Die Seniorin wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Autofahrer.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

