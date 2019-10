Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Unfallflucht

Rülzheim (ots)

5000 Euro Sachschaden sind die Folge einer Verkehrsunfallflucht in der Neue Mühlgasse am Mittwochmittag. Ein am Fahrbahnrand geparkter, roter Mercedes-Benz wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug stark beschädigt. Der Fahrer verließ daraufhin die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Aufgrund der Schäden am PKW dürfte es sich bei dem Verursacher Fahrzeug um einen LKW gehandelt haben.

Zeugen, welche die Tat beobachtet und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

