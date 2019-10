Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken gefahren

Bad Bergzabern (ots)

Ein 46 Jahre alter Mann aus Bad Bergzabern befuhr mit seinem Motorroller am 3.10., morgens um 02:00 Uhr, die Edith-Stein-Straße in Bad Bergzabern. Da er hierbei deutlich "Schlangenlinien" fuhr, wurde er angehalten und überprüft. Hierbei ergab sich, dass der Mann mehr als 2 Promille Alkohol in der Atemluft hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-93340

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell