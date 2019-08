Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flüchtiger Ladendieb gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am Dienstag, 8. August, in einem Discounter an der Lohauserholzstraße sucht die Polizei einen Tatverdächtigen. Gegen 20.30 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv, wie zwei Männer mit ihrem Diebesgut das Geschäft verließen. Er nahm die Verfolgung der beiden Männer auf und konnte einen 44-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Dem Mittäter gelang die Flucht. Er ist 30-35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er trug ein weißes Shirt, einen grauen Kapuzenpullover und eine blaue Jeanshose. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(hei)

