Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Durchfahrtsverbot überwacht

Bellheim (ots)

Insgesamt 64 Autofahrer wurden wegen Missachtung des Durchfahrtsverbotes bei Kontrollen am Dienstag und Mittwoch in Bellheim gebührenpflichtig verwarnt. Kontrolliert wurde am Dienstag zwischen 10:40 und 11:15 Uhr im Bereich das Schwabsweg und am Mittwoch zwischen 9:30 und 11:30 Uhr auf einem Wirtschaftsweg in der Verlängerung zur Karl-Silbernagel-Straße. Die kontrollierten Fahrer zeigten wenig Verständnis für die Kontrollen. Die Polizeiinspektion Germersheim weist nochmals daraufhin die ausgeschilderte Umleitungsstrecke zu befolgen. Weiterhin werden nach wie vor Beschwerden von Anwohnern bei der Polizei Germersheim registriert.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274 9580

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell