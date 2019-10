Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall in der Königstraße

Bad Bergzabern (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Königstraße gegenüber des dortigen Döner-Imbisses. Zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es, als ein silberner VW Golf an einem Golf gleicher Farbe vorbeifuhr. Der konkrete Unfallhergang konnte aufgrund widersprüchlicher Angaben nicht abschließend ermittelt werden, weshalb Zeugen gebeten werden, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@Polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

