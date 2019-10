Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Senior wird in Wohnung von unbekannter Frau bestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Ein 80-jähriger Mann wurde am Sonntag, zwischen 19 Uhr und 20 Uhr, in dessen Wohnung in der Straße "Am Steingarten" bestohlen. Eine flüchtige Bekannte des Mannes verschaffte sich unter dem Vorwand, Gläser abkaufen zu wollen, Zutritt zu dessen Wohnung. In einem unbeobachteten Moment stahl sie aus zwei Behältnissen einen Goldring mit einem Rubinstein sowie ein goldenes Armkettchen und steckte sich diese ein. Nachdem sie dem Senior dann das Geld für die Gläser bezahlt hatte, verließ sie wieder die Wohnung. Dem Geschädigten fiel erst kurz darauf auf, dass die Schmuckstücke fehlten und meldete dies der Polizei. Er gab an, die Frau von seinen Spaziergängen flüchtig zu kennen.

Die Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

ca. 1,80 m groß, etwa 46 Jahre alt, schlank, schwarze nackenlange Haare, trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Regenjacke, einen gleichfarbigen Rock und schwarze Schuhe. Sie ist der deutschen und polnischen Sprache mächtig.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

