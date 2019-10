Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch in der Scheffelstraße - flüchteten Täter mit VW Passat? Zeugen gesucht!

Ladenburg (ots)

Am Montag, zwischen 17:30 Uhr und 21:45 Uhr, wurde in eine Wohnung in der Scheffelstraße eingebrochen. Durch Aufhebeln der Terrassentür hatte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu der Wohnung verschafft und aus den Räumlichkeiten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro gestohlen. Einem Zeugen fiel in Höhe der Friedrich-Ebert-Straße ein silberner VW Passat mit Kölner Kennzeichen auf, in welchem drei männlichen Personen saßen. Als die drei unbekannten Männer den Zeugen erblickten, seien diese sofort in unbekannte Richtung davongefahren. Ob das Trio mit der Tat im Zusammenhang steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise im Zusammenhang mit dem VW geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

