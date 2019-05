Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 11-jähriges Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm - Mitte (ots)

Am Montag, 20. Mai 2019 um 15.25 Uhr wurde eine 11-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Alleestraße / Lessinstraße verletzt. Ein 63-jähriger Fahrzeugführer aus Hamm befuhr mit seinem Pkw Ford Focus die Lessingstraße in nördliche Richtung und wollte an der Einmündung zur Alleestraße nach rechts in diese einbiegen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit der 11-jährigen Radfahrerin aus Hamm, die sich leichte Vereltzungen zuzog. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro beziffert. (ab)

