Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Maschinen bei Einbruch in Werkstatt gestohlen - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

In der Zeit von Sonntag, 19:30 Uhr bis Montag, 4:50 Uhr, brachen bislang Unbekannte in die Werkstatt einer Bildungseinrichtung in der Straße "Am Bahnbetriebswerk" ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand warfen die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten so ins Innere. Sie durchsuchten die komplette Werkstatt nach Stehlenswertem und entwendeten Maschinen in noch unbekannter Anzahl. Nachdem sie auf dem Gelände noch mehrere Container aufgehebelt hatten und teilweise in diese eindrangen, ließen sie aus der Werkstatt den Schlüssel eines Kleintransporters mitgehen, um diesen zum Abtransport der Maschinen zu nutzen. Sie luden das Diebesgut in den Transporter ein und fuhren dann an die nahegelegen Bahngleise unterhalb der Haltestelle "Ochsenkopf", wo sie das Fahrzeug abstellen mussten. Die gestohlenen Maschinen hatten die Diebe auf unbekannte Art und Weise weitertransportiert. Der Kleintransporter wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

