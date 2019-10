Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Container auf Firmengelände aufgebrochen und Arbeitsgeräte gestohlen - Zeugen gesucht!

Weinheim (ots)

Auf dem Firmengelände eines Gartengestalters in der Freiburger Straße wurde in der Zeit von Samstag, 19 Uhr bis Montag, 7:40 Uhr, ein Container aufgebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten den Maschendrahtzaun zum Grundstück durchtrennt und waren so auf das Areal gelangt. Dort machten sie sich gewaltsam an dem Container zu schaffen und entwendeten aus diesem eine noch unbekannte Anzahl an Arbeitsgeräten. In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

