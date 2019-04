Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach: Ford und Audi nicht mehr fahrbereit - 7.000 Euro Schaden

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag kurz nach 15 Uhr kollidierten in der Spechbacher Straße/Ringstraße zwei Fahrzeuge, die im Anschluss an die Unfallaufnahme auch von Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten. Verursacht hatte den Unfall ein 22-jähriger Ford-Fahrer, der beim Abbiegen in die Ringstraße den ordnungsgemäß entgegenkommenden Audi A3-Fahrer übersehen hatte. Verletzt wurde zum Glück keiner der Beteiligten. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 7.000 Euro; der 22-Jährige sieht einer Anzeige entgegen.

