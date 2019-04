Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hustenanfall verursacht Unfall, Unfallverursacherin musste ins Krankenhaus

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 44-jährige Fahrerin eines Opel Zafiras bekam am Samstag gegen 16.30 Uhr einen Hustenanfall in der Birkenauer Talstraße und verlor dabei die Kontrolle über ihr Auto, kam von der Fahrbahn ab, durchfuhr in der Folge einen Holzzaun und prallte frontal gegen eine Hausfassade.

Die 44-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr kurzzeitig umgeleitet werden. Es entstand ein Sachschaden von 12.000 Euro.

