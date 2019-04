Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Einbruch in Vereinsgaststätte, Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Sonntagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in ein Vereinsheim im Baloghweg gemeldet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 5 Uhr und 9.25 Uhr Zutritt in eine zugehörige Gaststätte, indem sie ein Fenster aufhebelten. Entwendet wurden Geldgeschenke eines Gastes, der in der Nacht zuvor in der Gastwirtschaft seinen Geburtstag gefeiert hatte.

Personen, die hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Revier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Kim Schuck

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell