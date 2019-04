Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Einbruch in Pizzeria, Zeugen gesucht!

Mannheim-Waldhof (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten zwischen Freitag 23 Uhr und Samstag 10 Uhr durch Aufhebeln einer Türe in die Räumlichkeiten einer Pizzeria in der Alten Frankfurter Straße. Im Inneren brachen sie drei Geldspielautomaten auf und entwendeten aus diesen Bargeld in noch nicht bekannter Höhe.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Revier Mannheim-Sandhofen unter Tel.: 0621/77769-0.

