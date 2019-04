Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Kleidungsstücke aus Altkleidercontainer gestohlen - fünf Tatverdächtige festgenommen

Mannheim-Käfertal (ots)

Fünf Männer im Alter von 19 bis 51 Jahren entwendeten am Sonntagabend aus einem Altkleidercontainer im Stadtteil Käfertal zahlreiche Kleidungsstücke. Zeugen beobachteten kurz nach 22 Uhr, wie eine männliche Person in den Container stieg und anschließend und Kleidungsstücke durch die Klappe nach außen reichte. Weitere Männer luden währenddessen die weitergereichten Kleidungsstücke in ein geparktes Auto mit rumänischen Kennzeichen. Die Zeugen verständigten daraufhin umgehend die Polizei. Beim Eintreffen einer Polizeistreife befanden sich noch drei der Männer am Altkleidercontainer und wurden festgenommen, eine weitere Person konnte nach kurzer Flucht noch in Tatortnähe festgenommen werden. Der fünfte im Bunde wurde wenig später ebenfalls festgenommen, als er von einer Zeugin beobachtet wurde, wie er weiterhin Kleidungsstücke aus dem Container herauswarf. Das Quintett wurde zunächst zum Polizeirevier Mannheim-Käfertal gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Erfassung der entwendeten Kleidungsstücke wurden die fünf Männer wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen sie wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

