Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Einbruch in Gaststätte, Zeugen gesucht!

Mannheim-Gartenstadt (ots)

Zwischen Samstag 23 Uhr und Sonntag 08.30 Uhr drückte ein bisher unbekannter Täter ein Fenster zu einer Gaststätte am Karlstern auf. Das gesamte Fenster fiel daraufhin in den Gastraum. Als der Täter hierdurch in die Räumlichkeiten einsteigen wollte, wurde die Alarmanlage ausgelöst, sodass dieser von der Örtlichkeit flüchtete.

Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Revier Mannheim-Sandhofen unter Tel.: 0621/77769-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Kim Schuck

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell