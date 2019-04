Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, hoher Sachschaden

Mannheim (ots)

Die Schanzenstraße in Fahrtrichtung Neckarstadt befuhr am Samstag gegen 17.30 ein 19-Jähriger mit einem Skoda Fabia. Als er in eine Linkskurve einfuhr, verlor er nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er zunächst mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Renault Twingo, welcher wiederum auf zwei weitere Autos aufgeschoben wurde. Verletzt wurde hierbei niemand.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro.

