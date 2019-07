Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Jugendliche nach Ruhestörung geflüchtet

Altrip (ots)

Am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, wurde durch Anwohner ruhestörender Lärm, ausgehend von mehreren Jugendlichen hinter dem Sportplatz gemeldet. Als die Polizei vor Ort eintraf, konnten mehrere Jugendliche erblickt werden, welche gerade mit Fahrrädern in verschiedene Richtungen flüchteten. Auf dem Skate-Platz konnten zwei Rucksäcke im Gebüsch aufgefunden werden. In einem Rucksack befand sich unter anderem ein Haustürschlüssel mit einem weißen Kreuz als Anhänger.

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-255 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/TN0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell