Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gleich zwei Geldbeuteldiebstähle aus Einkaufswagen

Böhl-Iggelheim/ Schifferstadt (ots)

Am Samstag, den 27.07.2019, wurde einer 78-jährigen Kundin in einem Supermarkt in Böhl-Iggelheim der Geldbeutel aus dem Einkaufswagen entwendet. Diesen verstaute sie in einem mittels Reißverschluss geschlossenen Korb, der wiederum im Einkaufswagen stand. Gegen 15:15 Uhr kam es zu einem gleichgelagerten Diebstahl in Schifferstadt in der Waldseer Straße. Hier war das Portemonnaie einer 65- Jährigen Dame in einer Tasche unter den Einkäufen im Einkaufswagen abgelegt. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang abermals davor, Wertgegenstände während eines Einkaufes unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen zu lassen. Auch ein nur kurzes Wegdrehen ist für vermeintliche Diebe ausreichend, den Geldbeutel unbemerkt zu entwenden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-255 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/TN0



