POL-NE: Verdacht "Diebstahl" - Wem gehört das schwarze Zündapp-Damenrad? (Foto anbei)

Ein Motorradpolizist kontrollierte am Mittwoch (17.7.), gegen 13:30 Uhr, eine Gruppe Jugendlicher (14 und 15 Jahre alt) an der Stresemannallee, nahe der Bahnschienen an der Brückenunterführung "Europadamm". Auf die mitgeführten Räder, von dem eines offensichtlich gerade "umgebaut" wurde, angesprochen, verstrickten sich die jungen Leute in Widersprüche. Ein unter Laub versteckter Bolzenschneider erhärtete zudem den Verdacht, dass das schwarze Damenrad der Marke "Zündapp", Typ "Red 4.0" gestohlen sein könnte. Das Rad wurde sichergestellt und gegen zwei 14-Jährige ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht nun nach dem rechtmäßigen Eigentümer und bittet unter der Telefonnummer 02131 300-0 um Hinweise.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss hat im Jahr 2018 insgesamt 2105 Fahrraddiebstähle registriert. Um diese Taten zu verhindern und um Diebstahlsfälle aufklären zu können, rät die Polizei zur kostenlosen Fahrradkodierung.

Die Polizei kann gestohlene Gegenstände nur als solche erkennen, wenn der rechtmäßige Eigentümer den Diebstahl anzeigt und das Diebesgut zur Fahndung ausgeschrieben wird. Hierzu eignen sich Individualkennzeichnungen, zum Beispiel Fahrradrahmennummern. Wer sicher gehen möchte, dass sein Fahrrad eindeutig zugeordnet werden kann, lässt es kodieren. Die Kodierung, in Form eines individuellen Aufklebers am Rad, kann von Polizisten vor Ort überprüft und der Eigentümer so ermittelt werden. Zudem schreckt eine Kodierung Gelegenheitstäter ab, denn die Wahrscheinlichkeit anhand eines kodierten Fahrrades überführt zu werden ist hoch. Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit ihr Fahrrad bei der Polizeiwache an der Jülicher Landstraße in Neuss während der Bürodienstzeiten kodieren zu lassen. Hierzu wird, neben dem Fahrrad, ein Eigentumsnachweis (z.B. Rechnung) und ein Personalausweis benötigt.

