Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tatverdächtiger nach Diebstahl gestellt - Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen

Neuss (ots)

Über einen aufmerksamen Zeugen erhielt die Polizei in der Nacht zum Donnerstag (18.07.), gegen 03:15 Uhr, Kenntnis von einer verdächtigen Person auf der Josefstraße.

Der bis dato Unbekannte schlich auffällig um die dort geparkten Autos und hantierte augenscheinlich an deren Türen herum. Nur wenige Augenblicke später konnten Polizeibeamte den Tatverdächtigen, einen 32-Jährigen, stellen. Der Mann aus Neuss saß in einem VW Passat und hatte bereits dessen Handschuhfach geknackt. Der polizeibekannte 32-Jährige gab den Ordnungshütern an, lediglich einen Schlafplatz gesucht zu haben. Er wurde wegen Verdacht des besonders schweren Falls des Diebstahls vorläufig festgenommen. Beamte des Fachkommissariats haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Geprüft wird, ob der Tatverdächtige für weitere ähnlich gelagerte Delikte in Betracht kommt.

