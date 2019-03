Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Sturmtief Eberhard sorgt für viele Einsätze

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

Über das Wochenende wurde die Feuerwehr Sprockhövel aufgrund des Sturmtief Eberhard zu circa 30 Einsätzen gerufen. Das höchste Aufkommen begann am Sonntagnachmittag. Insgesamt waren so 32 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte fast durchgehend im Einsatz. Ferner wurde in der Feuerwache Haßlinghausen die Einsatzzentrale besetzt, um die Meldungen dezentral von der Kreisleitstelle abzuarbeiten.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Sprockhövel

Pressestelle

Max Blasius

Telefon: +49 163 8647373

E-Mail: max.blasius@feuerwehr-sprockhoevel.de

www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell